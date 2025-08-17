NAPOLI (rgl) – Non sono più solo stanze “arrotondate” all’insaputa del fisco. A Napoli il fenomeno dei Bed & Breakfast abusivi è ormai un vero e proprio mercato parallelo, che viaggia lontano dai circuiti ufficiali e trova nei social network il suo canale privilegiato. Instagram, Facebook e chat private diventano vetrine per offerte lampo, prenotazioni last minute e pagamenti rigorosamente in contanti. Nessuna ricevuta, nessun codice identificativo, spesso nemmeno i requisiti minimi di sicurezza. Proprio nei giorni di Ferragosto, quando la domanda turistica esplode, i carabinieri hanno intensificato i controlli in città e nelle isole del golfo. L’obiettivo: individuare e fermare le strutture non in regola, che approfittano del boom di presenze per riempire facilmente camere e appartamenti. Solo a Ischia sono state denunciate 12 persone per non aver comunicato le generalità degli ospiti alloggiati; 9 invece le abitazioni private trasformate in B&B di fatto, ma prive di qualsiasi autorizzazione. Dietro prezzi low cost e disponibilità immediata, si nasconde una concorrenza sleale per chi gestisce regolarmente un’attività ricettiva, investendo in manutenzione, tasse e impianti a norma. Ma soprattutto, un rischio concreto per i clienti: vie di fuga assenti, estintori mai installati, rilevatori di fumo inesistenti. In caso di emergenza, quelle che sembrano “occasioni” possono trasformarsi in vere e proprie trappole.

COME RICONOSCERE UNA STRUTTURA REGOLARE – Un B&B autorizzato espone sempre il codice identificativo (CIN) e lo riporta nelle inserzioni, chiede i documenti all’arrivo, rilascia ricevuta o fattura, ed è visibile sui portali ufficiali o negli elenchi comunali e regionali. Inoltre, garantisce impianti a norma e dotazioni di sicurezza minime. Se l’offerta arriva solo da un post social o da un messaggio su WhatsApp, è probabile che dietro ci sia un alloggio abusivo.