NAPOLI (rgl) – Motori rombanti, caschi dimenticati, veicoli senza copertura assicurativa: è questo lo scenario che la Polizia Locale di Napoli si è trovata davanti durante una maxi operazione di controllo in piazza Madonna dell’Arco, nei pressi del centro commerciale La Birreria. L’intervento, promosso e coordinato dall’Unità Operativa di Secondigliano con il supporto di altre unità e di una pattuglia dei carabinieri, è scattato a seguito delle numerose segnalazioni giunte dai cittadini esasperati da comportamenti scorretti alla guida. In poche ore sono stati controllati 46 veicoli: il bilancio è pesante, con 11 sequestri, 10 fermi amministrativi e 7 sospensioni dalla circolazione. Ben 57 le violazioni contestate, tra cui 12 per assenza di assicurazione, 5 per guida senza patente, 3 per utilizzo di una patente non idonea al mezzo e 9 per mancato uso del casco protettivo.