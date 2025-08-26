Napoli, cadavere di uomo non identificato trovato in strada

NAPOLI (rgl) – Un corpo senza vita riverso sull’asfalto, all’alba, nel cuore di Napoli. È la scena che si sono trovati davanti passanti e residenti in via Andrea D’Isernia, dove questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, apparentemente di origine nordafricana e dall’età stimata intorno ai 50 anni. A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini, che hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Centro e della stazione di Posillipo, insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Napoli, per i rilievi tecnici. L’identità dell’uomo non è ancora stata accertata. Restano da chiarire anche le cause del decesso: gli investigatori non escludono nessuna pista, dal malore improvviso fino a ipotesi più gravi, come l’aggressione. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che stanno acquisendo testimonianze e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona.