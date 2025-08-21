NAPOLI (rgl) – Dalle corsie dell’autostrada A1 fino al lungomare di Napoli: il furto di uno zaino e di un paio di AirPods si è trasformato in una corsa contro il tempo, finita con le manette. Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne georgiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici per furto aggravato, denunciandolo anche per porto abusivo di armi e soggiorno illegale in Italia. Con lui è stato fermato e denunciato un connazionale di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. A incastrare i due è stata la geolocalizzazione delle cuffie rubate: la vittima, dopo aver subito il furto all’interno della propria auto in sosta in un’area di servizio dell’A1, ha segnalato subito la posizione del dispositivo agli agenti. La Sala Operativa ha diramato l’allerta e una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha intercettato l’auto sospetta in viale Dohrn. Durante il controllo, i poliziotti hanno trovato nello zaino del 38enne proprio gli AirPods e gli oggetti rubati, oltre a un coltello e un taglierino nascosti nell’abitacolo. La conferma è arrivata dalle immagini di videosorveglianza analizzate insieme al personale della Polizia Stradale di Cassino: era stato lui a forzare l’auto nel pomeriggio e a compiere il colpo. Per il 38enne si sono aperte le porte del carcere, mentre per il complice è scattata la denuncia.