NAPOLI (rgl) – Sirene spiegate, lo scooter che sfreccia tra le auto e la folla in piazza Sant’Anna a Capuana che assiste incredula. Così, nel tardo pomeriggio di lunedì, un controllo di routine della Polizia è degenerato in un inseguimento ad alta tensione concluso con un arresto. Un 37enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo dovrà inoltre rispondere dei reati di ricettazione e riciclaggio. Tutto è iniziato in via Cesare Rosaroll, quando i poliziotti hanno intimato l’alt a un motoveicolo con due persone a bordo. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato tentando di eludere il controllo, dando vita a un inseguimento tra le strade cittadine. Durante la fuga, il 37enne ha effettuato manovre estremamente pericolose fino a raggiungere piazza Sant’Anna a Capuana, dove, nel disperato tentativo di guadagnarsi la via di fuga, ha investito uno degli agenti. Nonostante la violenza della resistenza opposta, il fuggitivo è stato bloccato al termine di una colluttazione. Dagli accertamenti è poi emerso che lo scooter utilizzato era stato rubato e che portava una targa appartenente a un altro mezzo. La donna che viaggiava con lui, invece, è stata sanzionata amministrativamente: durante la perquisizione è stata trovata in possesso di 2,40 grammi di hashish e 2,88 grammi di marijuana, destinati ad uso personale. Il 37enne è stato quindi trattenuto in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti sul motoveicolo sequestrato.