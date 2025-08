NAPOLI (rgl) – Un malore, un’ambulanza che arriva, e all’improvviso la scena si trasforma in un’emergenza nella già delicata emergenza. È accaduto nella tarda serata di ieri in via Taddeo da Sessa, dove un uomo di 70 anni si è accasciato all’interno di un autolavaggio. I soccorritori del 118 erano pronti a intervenire, ma ad attenderli hanno trovato anche il figlio dell’anziano, un 45enne visibilmente alterato. Alla vista dell’ambulanza, l’uomo – infermiere di professione – avrebbe imbracciato un fucile ad aria compressa e lo avrebbe puntato contro il personale sanitario, pretendendo che il padre fosse trasportato esclusivamente al Secondo Policlinico di Napoli. Un gesto folle, dettato forse dal panico, che ha messo in pericolo chi era lì per salvare una vita. Nonostante le minacce, i sanitari sono riusciti a stabilizzare il 70enne e a trasportarlo in sicurezza all’Ospedale del Mare. Lì sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che hanno rintracciato e arrestato l’aggressore. L’arma è stata recuperata poco dopo, nascosta in un armadietto dell’autolavaggio. Il 45enne è ai domiciliari.