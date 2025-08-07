Napoli, operaio 37enne precipita da un’impalcatura: è grave

giovedì, Agosto 7, 2025
NAPOLI (rgl) – Paura questa mattina in via Fermariello 17, nel quartiere Fuorigrotta, dove un operaio di 37 anni, residente nella zona, è precipitato da un’altezza di circa sei metri mentre erano in corso lavori di ristrutturazione della facciata di un edificio. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno conducendo accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli. Nonostante la gravità della caduta, le sue condizioni non sarebbero critiche e non risulta in pericolo di vita secondo quanto trapela da fonti sanitarie. I militari hanno avviato le verifiche del caso per accertare eventuali responsabilità, anche in relazione al cantiere e alla presenza di misure di protezione adeguate.

