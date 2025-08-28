NAPOLI (rgl) – La città si stava appena svegliando quando, intorno alle 4.50 di questa mattina, Piazza Dante è diventata teatro di un’aggressione violenta. Un 23enne di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio italiano, è stato avvicinato da un gruppo di sconosciuti che, secondo una prima ricostruzione, volevano sottrargli il cellulare. Per immobilizzarlo, gli aggressori gli hanno spruzzato dello spray urticante negli occhi, colpendolo poi al fianco con un oggetto contundente. Il giovane è riuscito a chiedere aiuto e a raggiungere l’ospedale Pellegrini, dove i medici lo hanno medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione San Giuseppe, supportati dalla compagnia Centro. Al vaglio ci sono i filmati delle telecamere della zona e le possibili testimonianze raccolte tra i presenti per identificare gli autori della rapina.