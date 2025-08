NAPOLI (RGL) – Una serata movimentata quella vissuta a Napoli tra la zona di Città della Scienza e il quartiere Scampia, dove sono scattati intensi controlli da parte della Polizia Locale. Gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale, impegnati nei pressi dei locali notturni di Bagnoli, hanno intercettato un’autovettura che procedeva in modo irregolare. Alla guida un giovane neopatentato di nazionalità dominicana, risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico pari a cinque volte il limite consentito. Nel momento in cui gli agenti stavano per procedere al sequestro del veicolo e al ritiro della patente, il ragazzo ha improvvisamente ingranato la marcia dandosi alla fuga, seminando il panico tra i presenti all’uscita dei locali. L’inseguimento si è concluso in via Cavalleggeri d’Aosta, dove il giovane è stato raggiunto e bloccato. Oltre alla guida in stato di ebbrezza, dovrà ora rispondere anche dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Durante la stessa operazione serale, sono stati segnalati altri quattro conducenti positivi all’alcoltest, tre veicoli sono stati sequestrati, uno sottoposto a fermo amministrativo e un altro affidato a custode-acquirente. In totale, tre patenti sono state ritirate per la sospensione da parte della Prefettura e due persone sono state deferite all’autorità giudiziaria, una delle quali trovata alla guida senza patente. Controlli straordinari si sono svolti anche nel quartiere Scampia, dove gli agenti della Unità Operativa Territoriale, in collaborazione con i Carabinieri della stazione di Marianella, hanno risposto a numerose segnalazioni sul fenomeno delle scorribande serali in scooter. Le verifiche hanno portato a 18 verbali per infrazioni gravi: dalla guida senza casco all’assenza di copertura assicurativa, fino alla conduzione di motocicli senza i requisiti di età o senza patente. Al termine dell’operazione, sono stati sottoposti a fermo amministrativo nove motoveicoli, tre sono stati sequestrati e uno è stato confiscato.