VISCIANO (alads) – È la Nocciola di Visciano il primo prodotto campano a entrare ufficialmente nel Registro Regionale De.C.O. della Campania, con il numero di iscrizione DE00001. Un traguardo storico e fortemente simbolico che segna l’inizio di una nuova stagione per l’agroalimentare locale, fondata sull’identità, la qualità e il legame con il territorio. Il provvedimento, adottato con protocollo 0381930, autorizza anche l’utilizzo del logo “De.C.O. Campania”, il marchio regionale che attesta la valenza territoriale del prodotto e ne rafforza la visibilità nei mercati locali e nazionali. Le Denominazioni Comunali di Origine non sono certificazioni di qualità come DOP o IGP, ma riconoscimenti identitari pensati per valorizzare le produzioni agricole, artigianali e culturali fortemente radicate nella tradizione locale. L’iscrizione rappresenta un punto di partenza per progetti integrati di promozione turistica, educazione al consumo consapevole e sostegno alla filiera corta. La Nocciola di Visciano è molto più di un frutto pregiato: è parte del paesaggio culturale e agricolo del territorio. Le sue coltivazioni collinari hanno da sempre scandito i ritmi delle famiglie locali, e oggi rappresentano un’opportunità concreta di sviluppo sostenibile e di occupazione, soprattutto giovanile. Il riconoscimento è frutto del lavoro sinergico dell’amministrazione comunale di Visciano, guidata dal sindaco Sabato Trinchese, della commissione De.C.O. e dell’assessorato regionale all’Agricoltura che hanno condiviso un percorso di valorizzazione di un patrimonio troppo spesso trascurato. Grazie a questo risultato, il prodotto potrà accedere a nuove opportunità come uso del logo De.C.O. Campania su confezioni, eventi fieristici e materiali promozionali, il rafforzamento dell’identità territoriale e maggiore visibilità commerciale, lo sviluppo di percorsi turistico-culturali legati alla nocciola e maggiori sbocchi in contesti gourmet, biologici e a km 0. “È un risultato che ci riempie d’orgoglio e che vogliamo condividere con tutta la comunità. Questo riconoscimento è solo l’inizio di un percorso che unirà agricoltura, cultura e promozione del territorio”, ha dichiarato Sabato Castaldo, assessore comunale all’Agricoltura e promotore dell’iniziativa. Tra le varietà autoctone iscritte al registro figurano: Mortarella (la più diffusa e conosciuta), San Giovanni, Camponica, Lungarella, Mennola, Tonda bianca e Tonda rossa. Un importante passo avanti anche per il recupero e la tutela della biodiversità locale, in un momento storico particolarmente complesso per l’agricoltura.