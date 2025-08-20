NOLA (Domenico Forino) – Un pomeriggio di sconcerto a Nola. Il parcheggio del supermercato Piccolo, lungo la statale 7 Bis, si è trasformato, ieri, in teatro di un vero e proprio raid teppistico. Alcuni uomini, nel primo pomeriggio di oggi, hanno colpito con violenza diverse auto in sosta, infrangendo e danneggiando i finestrini senza apparente motivo. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i primi rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato. Restano tuttavia da chiarire le cause dell’episodio. Gli inquirenti non escludono nessuna pista: potrebbe trattarsi di un’azione vandalica fine a sé stessa, con auto scelte casualmente, ma non si esclude neppure l’ipotesi di un messaggio intimidatorio rivolto alla proprietà del supermercato. Intanto, l’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini e i clienti abituali della struttura commerciale. Sui social, nelle ultime ore, si moltiplicano le richieste di una vigilanza fissa nel parcheggio, per garantire maggiore sicurezza e prevenire episodi simili in futuro.