Nola, da settembre il mercato settimanale torna in città

NolanoNola
Redazione GL
NOLA (rgl) – Il Comune di Nola annuncia ufficialmente l’avvio del mercato alimentare settimanale, che prenderà il via mercoledì 10 settembre 2025 in via Mario De Sena.
La decisione arriva a seguito di un percorso condiviso tra amministrazione comunale e associazioni di categoria, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un punto di riferimento stabile e ordinato per l’acquisto di prodotti alimentari freschi e tipici. “È un segnale concreto di attenzione verso i cittadini. Sarà il primo passo verso una riqualificazione complessiva dell’area mercatale”, ha dichiarato il sindaco Andrea Ruggiero.

