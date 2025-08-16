NOLA – BENEVENTO (alads) – Una tempesta di ghiaccio, improvvisa e violentissima, si è abbattuta nelle ultime ore sulla provincia di Benevento e sul Nolano, lasciando dietro di sé campi devastati e raccolti distrutti. L’ondata di maltempo ha colpito duramente il Fortore, la Valle Telesina, il Taburno e Contrada San Vitale, mentre nel Napoletano i chicchi di grandine hanno investito i comuni di Cimitile, Roccarainola e Tufino. A fare il bilancio dei danni è la Cia – Agricoltori Italiani della Campania, che parla di una situazione “drammatica”. “È stata una vera e propria tempesta di ghiaccio – spiega Carmine Fusco, Commissario regionale della Cia – che in pochi minuti ha cancellato mesi di lavoro e investimenti delle aziende agricole. I grappoli nei vigneti sono stati distrutti, gli olivi hanno perso gran parte della fruttificazione. Siamo di fronte a un disastro per l’economia agricola di interi territori”. La grandinata si aggiunge all’evento estremo che appena pochi giorni fa aveva già colpito le pendici del Matese e la Valle del Titerno, aggravando una stagione già segnata da anomalie climatiche sempre più frequenti e violente. La Cia chiede ora alla Regione Campania e al Governo nazionale interventi immediati: una ricognizione puntuale dei danni, misure straordinarie di sostegno e l’accesso agli strumenti del Fondo di Solidarietà Nazionale.

“Non possiamo lasciare soli gli agricoltori in questa emergenza – sottolinea Fusco –. È indispensabile rafforzare le politiche di prevenzione e gestione del rischio, con strumenti assicurativi e interventi strutturali in grado di fronteggiare eventi atmosferici che ormai non sono più eccezioni ma la regola”.