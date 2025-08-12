Noleggi auto irregolari a Nola: polizia stradale denuncia tre persone

NOLA (rgl) – Un mese di controlli serrati, mirati a spegnere sul nascere un fenomeno ad alto rischio per la sicurezza pubblica. La Polizia di Stato di Napoli, attraverso il Distaccamento della Polizia Stradale di Nola, ha passato al setaccio le attività di compravendita e noleggio auto nel territorio del comune di Nola, denunciando tre titolari e infliggendo pesanti sanzioni. L’operazione, condotta nel mese di luglio, rientra in un’attività di contrasto ai reati di ricettazione e di prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata, con particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni in materia di contratti di noleggio di autoveicoli. Due dei denunciati, un 50enne e un 30enne titolari di società con sede a Nola, sono accusati di violazioni specifiche legate alle normative sui contratti di noleggio, finalizzate a garantire la tracciabilità e la sicurezza del settore. Per loro è scattata anche una multa complessiva di circa 8mila euro per esercizio abusivo dell’attività commerciale. I controlli, estesi ai comuni limitrofi, hanno portato a un’ulteriore denuncia: un 23enne di Afragola, titolare di un’impresa con la stessa tipologia di attività, è finito anch’egli all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria per le stesse violazioni.