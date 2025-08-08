GIUGLIANO (rgl) – Una piazza di spaccio nascosta dietro le mura di una palazzina, protetta da inferriate saldate e videosorveglianza, è stata scoperta dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano. Un’operazione che ha portato all’arresto di una 41enne incensurata e al coinvolgimento dei servizi sociali per la presenza di diversi minori. Tutto ha avuto inizio in via Giambattista Marino, dove i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato un via vai di persone conosciute come possibili assuntori di sostanze stupefacenti. In poco tempo è stato predisposto un servizio di osservazione, durante il quale gli investigatori hanno visto clienti entrare e uscire dal retro dell’edificio, accessibile solo attraverso un ingresso blindato e videosorvegliato. All’interno dell’appartamento viveva la 41enne con i suoi quattro figli di 20, 16, 14 e 8 anni. Presenti anche una 19enne con il suo bambino di 2 anni, moglie e figlio del primogenito della donna. Il marito dell’arrestata è attualmente detenuto per associazione mafiosa. L’occasione per intervenire è arrivata quando il 16enne è rientrato a casa in scooter. I militari, sospettando che potesse essere un “corriere” della droga, lo hanno seguito. Nella busta però, nessuna sostanza stupefacente: solo brioche appena comprate al bar. È stato proprio in quel momento, mentre la madre apriva la porta al figlio, che uno dei carabinieri – fingendosi un acquirente – si è avvicinato e ha dato il via all’irruzione. All’interno sono stati trovati 26 dosi di crack già confezionate, 510 euro in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione. La donna è stata arrestata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. I servizi sociali sono stati immediatamente allertati per la tutela dei minori presenti.