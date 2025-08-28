TEVEROLA (rgl) – Un violento impatto contro un albero ha spezzato la vita di un 48enne di Giugliano in Campania. L’uomo, alla guida di una Mercedes Classe B, ha perso il controllo del veicolo nella notte lungo l’Appia, a Teverola, nei pressi di un ristorante. La vettura, dopo essere uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, ha terminato la propria corsa contro un albero. L’impatto è stato fatale: il 48enne è morto sul colpo, senza lasciare scampo all’arrivo dei soccorsi. Sul posto i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri non risultano coinvolti altri veicoli.