PALMA CAMPANIA (rgl) – A Palma Campania è in atto una vera e propria rivoluzione sul fronte dei tributi locali. Dopo l’esenzione dal pagamento degli oneri di concessione e dei costi di urbanizzazione per chi ristruttura casa, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nello Donnarumma annuncia un nuovo, importante passo: lo stop al pagamento della Tari per un’ampia platea di contribuenti. In particolare, non dovranno pagare la tassa sui rifiuti: i pensionati che si trasferiscono a Palma Campania da altri Comuni italiani; chi ristruttura casa nel centro urbano; l’immobile che ospita il comando stazione dei carabinieri. Uno degli interventi più innovativi riguarda proprio il centro cittadino: chi presenta un progetto di ristrutturazione che prevede un miglioramento energetico di almeno due classi, potrà beneficiare di un’esenzione totale dalla Tari per otto anni. “La nostra amministrazione è sempre accanto ai cittadini – spiega il sindaco Donnarumma – e lavoriamo per offrire incentivi a chi vuole investire nel miglioramento del patrimonio edilizio urbano. L’obiettivo è duplice: aiutare le famiglie e incentivare la riqualificazione energetica, a beneficio della sostenibilità e della sicurezza”. L’esenzione sarà cumulabile con altri benefici Tari già previsti dalle normative locali. I controlli sui requisiti e sugli interventi saranno affidati all’ufficio tecnico comunale.