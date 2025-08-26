CASERTA (alads) – Dalla strada a un vero e proprio atelier del falso. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di San Prisco, che la scorsa notte hanno denunciato un 28enne e un 20enne con accuse che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale alla contraffazione, fino all’acquisto di merce di sospetta provenienza. I due erano stati notati in pieno centro cittadino mentre si scambiavano un paio di occhiali di lusso, apparentemente firmati da una nota maison francese, per la cifra di 220 euro in contanti. Alla vista dei militari, il venditore ha tentato la fuga a bordo della propria auto, riuscendo a dileguarsi momentaneamente, mentre l’acquirente è stato subito bloccato. Nervoso e insofferente al controllo, è stato trovato in possesso degli occhiali che, a un rapido esame, si sono rivelati falsi. Dalle dichiarazioni del 20enne, i carabinieri sono risaliti all’identità del venditore, rintracciato poco dopo nella sua abitazione. Qui la sorpresa: in una stanza dell’appartamento era stato allestito un vero e proprio laboratorio del falso, con tanto di banco espositivo, attrezzature per la riparazione delle montature e una trentina di occhiali contraffatti pronti per la vendita. Il materiale, che sul mercato illegale avrebbe potuto fruttare oltre 6mila euro, è stato sottoposto a sequestro insieme agli strumenti di lavorazione. Per entrambi i giovani è scattata la denuncia, mentre proseguono le indagini per ricostruire eventuali collegamenti con reti più ampie di contraffazione e commercio illecito.