Omicidio in casa a Melito, ispettore di polizia accoltellato a morte

NAPOLI (rgl) – Un delitto maturato tra le mura domestiche, con la ferocia di una lite familiare che si è trasformata in tragedia. È morto così, a 58 anni, l’ispettore di Polizia Ciro Luongo, ucciso a coltellate nella serata di oggi a Melito di Napoli, in Viale delle Margherite. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirlo sarebbe stato il figlio ventunenne della compagna, al termine di una discussione che è degenerata rapidamente in violenza cieca. Il giovane, dopo aver sferrato numerosi fendenti contro il patrigno, si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Sul posto, allertati da una chiamata al numero di emergenza, sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Marano, ma per Luongo non c’era ormai più nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le indagini sono condotte congiuntamente da Carabinieri e Polizia, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, con l’obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica e il movente. Resta infatti da capire se tra i due covasse un conflitto latente da tempo, oppure se la lite sia esplosa improvvisamente. La notizia della morte di Ciro Luongo ha gettato nello sgomento colleghi e conoscenti. Descritto come un poliziotto esperto e stimato, oltre che come un uomo rispettato per le sue doti umane, la sua scomparsa lascia un profondo vuoto nella comunità e nelle forze dell’ordine. Intanto la caccia al killer è in corso. Gli investigatori stanno battendo ogni pista per rintracciare il ventunenne responsabile dell’omicidio.