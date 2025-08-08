Operaio cade in un fossato e muore sul colpo nel Casertano

CASERTA (rgl) – Tragedia nel pomeriggio di ieri in via Contrada Demanio Vandra, a Rocca d’Evandro, dove un grave incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 54 anni. I vigili del fuoco del distaccamento di Teano sono intervenuti presso un’azienda di import/export dopo la segnalazione di un uomo precipitato in uno scavo profondo circa due metri e mezzo, realizzato per interventi alla rete fognaria. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore avrebbe perso l’equilibrio durante le operazioni, cadendo nel fossato e battendo violentemente la testa, rimanendo in parte sepolto dai materiali presenti sul fondo. I soccorritori, giunti in pochi minuti, hanno provveduto a liberarlo con estrema rapidità e ad affidarlo alle cure del personale sanitario. Purtroppo, nonostante i tentativi, per il 54enne non c’è stato nulla da fare: il medico non ha potuto che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.