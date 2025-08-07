AVELLINO (alads) – “Ricorriamo al Prefetto, come in altri casi simili, contro l’ordinanza ‘affama randagi’”. Con queste parole, il Partito Animalista Italiano, tramite il suo presidente Cristiano Ceriello, ha annunciato di aver presentato un ricorso formale al Prefetto di Avellino contro l’ordinanza sindacale n. 24/2025 emessa dal comune di Moschiano il 24 luglio scorso. Il provvedimento comunale vieta espressamente su tutto il territorio “la somministrazione o l’abbandono di alimenti, avanzi o contenitori a tutte le specie di animali selvatici e randagi”, specificando il divieto assoluto di nutrirli anche per fini benevoli, pena sanzioni fino a 500 euro. A seguito della segnalazione da parte di volontari e referenti locali, il Partito Animalista ha avviato le procedure per contestare l’ordinanza, ritenendola in contrasto con giurisprudenza amministrativa consolidata, che in casi simili ha già portato all’annullamento di ordinanze analoghe da parte di altri Comuni. Nel ricorso presentato, l’avvcato Ceriello sottolinea anche come l’entrata in vigore della Legge 82/2025, che ha modificato il Codice Penale in recepimento delle riforme costituzionali agli articoli 9 e 41, abbia riconosciuto gli animali come esseri senzienti, titolari di diritti propri. Secondo il Partito Animalista, vietare loro ogni forma di sostegno alimentare potrebbe persino configurare violazioni agli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale, relativi al maltrattamento e all’abbandono. “Il Comune è il primo responsabile della tutela degli animali randagi. Impedire di nutrirli significa aggravare la loro sofferenza, aumentare i rischi igienico-sanitari e incentivare comportamenti disperati e potenzialmente pericolosi anche per l’uomo”, dichiara Ceriello. Il Partito Animalista evidenzia inoltre che l’effetto concreto dell’ordinanza potrebbe essere un aumento del degrado urbano e dei pericoli per la salute pubblica, dal momento che gli animali affamati cercherebbero cibo tra i rifiuti o potrebbero diventare aggressivi in assenza di alternative. Per queste ragioni è stato chiesto al Prefetto l’annullamento dell’ordinanza, con l’auspicio che il Comune – come già avvenuto in altri casi dopo il ricorso – ritiri autonomamente il provvedimento prima dell’intervento prefettizio.