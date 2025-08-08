COSENZA (rgl) – Un 52enne originario di Napoli è morto e altre nove persone sono state ricoverate – alcune in gravi condizioni – per una sospetta intossicazione da botulino dopo aver consumato un panino con salsiccia e cime di rapa acquistato in un food truck a Diamante, sul Tirreno Cosentino. La vittima si è sentita male mentre rientrava verso Napoli, nei pressi di Lagonegro (Potenza). I familiari hanno allertato i soccorsi, ma l’uomo è deceduto poco prima dell’arrivo all’ospedale San Giovanni, dove il corpo si trova ora in attesa dell’autopsia. I sintomi – annebbiamento della vista e vomito – sono comparsi anche in altri consumatori dello stesso panino. Dal tardo pomeriggio di mercoledì, nove persone sono state ricoverate all’ospedale di Cosenza, tra cui due 17enni e due donne quarantenni. Per due pazienti è stato necessario somministrare il siero antitossina botulinica, inviato d’urgenza da Taranto; altre sette dosi sono giunte da Roma tramite eliambulanza per garantire una scorta immediata. Il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha invitato alla calma: “Non vi è al momento alcuna evidenza certa che la presunta intossicazione sia riconducibile all’attività del food truck”. L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha comunque disposto, in via cautelativa, il blocco sanitario dell’attività e sta effettuando analisi su tutti gli alimenti sequestrati. L’episodio arriva a poche settimane dal caso di Cagliari, dove otto persone – tra cui un bambino di 11 anni, il più grave – erano rimaste intossicate durante la “Fiesta Latina” a Monserrato. Il piccolo, trasferito al Policlinico Gemelli di Roma, è ancora in terapia intensiva pediatrica e nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento per stabilizzare la respirazione. La Procura di Cagliari ha già aperto un’inchiesta. Le autorità sanitarie invitano alla prudenza e attendono l’esito delle analisi per confermare l’origine del focolaio calabrese.