ARIANO IRPINO (rgl) – Urla nella notte e un parcheggio che diventa teatro di violenza. È la scena che si è presentata ai residenti di Ariano Irpino, svegliati nella notte del 16 agosto da un trambusto proveniente dall’area antistante un esercizio commerciale. Preoccupati, hanno allertato immediatamente il 112, chiedendo l’intervento dei carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto, la rissa si era ormai sciolta: ad attenderli c’era soltanto un uomo, ferito, che si stava recando al pronto soccorso con il supporto del 118. Ma le indagini non si sono fermate lì. Grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e ad accertamenti mirati, i carabinieri della stazione di Ariano Irpino sono riusciti a ricostruire quanto accaduto e a identificare i tre presunti protagonisti della lite: due cittadini romeni e un italiano, di età compresa tra i 27 e i 38 anni. Per tutti è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento con l’accusa di rissa. Le indagini proseguono per chiarire le cause che hanno innescato la violenta colluttazione.