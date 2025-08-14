Paura a Mirabella Eclano: autovettura si ribalta, due feriti

AVELLINO (rgl) – Paura a Mirabella Eclano, in località Calore, dove poco fa un’auto si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo per cause ancora da accertare. La scena, improvvisa e spettacolare, ha richiamato l’attenzione di diversi residenti, preoccupati per le condizioni degli occupanti. Sul posto sono immediatamente intervenuti due equipaggi dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia dei Carabinieri, insieme ai sanitari del 118. I due passeggeri del veicolo, fortunatamente non in gravi condizioni, sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino per accertamenti. I militari dell’Arma hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e capire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto. Tra le ipotesi, anche la possibile presenza di asfalto reso insidioso dalle condizioni meteo o una manovra improvvisa.