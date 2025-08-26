ROMA (rgl) – Un incontro al Nazareno che può segnare la svolta per il futuro del Pd in Campania. Questa mattina la segretaria nazionale Elly Schlein ha riunito i componenti campani della segreteria nazionale, Sandro Ruotolo e Marco Sarracino, per blindare un accordo che punta all’unità del partito e della coalizione. Al centro della trattativa, la candidatura di Piero De Luca alla guida della segreteria regionale dem, commissariata da tempo nelle mani del senatore Antonio Misiani. Dopo settimane di tensioni e malumori interni, l’ipotesi di una candidatura alternativa di Ruotolo – inizialmente sostenuta da Sarracino – è stata accantonata per lasciare spazio a una convergenza sulla scelta unitaria. La mossa ha un valore politico strategico: la segreteria affidata al figlio del governatore Vincenzo De Luca rappresenta infatti un passaggio chiave nell’intesa che la segreteria nazionale sta tessendo con lo stesso presidente della Regione, affinché sostenga la candidatura dell’ex presidente della Camera Roberto Fico, in quota M5S, alla successione alla guida della Campania. Ruotolo e Sarracino stanno ora consultando i sostenitori della mozione Schlein per arrivare già nei prossimi giorni all’indicazione ufficiale di De Luca come nuovo segretario regionale. L’intesa raggiunta oggi sembra così superare le resistenze interne e confermare che la lunga trattativa tra i dem e il governatore uscente sia giunta a un punto di svolta.