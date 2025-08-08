ROMA (rgl – amda) – L’Inps ha annunciato un’importante novità che semplifica l’accesso alla pensione di invalidità e all’assegno ordinario di invalidità, introducendo una maggiore flessibilità nel riconoscimento dei contributi versati. Grazie al messaggio numero 246 del 2025, ora sarà possibile cumulare i contributi provenienti da diverse gestioni previdenziali, rispondendo così alle esigenze di lavoratori con carriere non lineari e discontinuità contributive. La principale innovazione riguarda il requisito minimo dei 5 anni di contributi (260 settimane), necessari per ottenere la prestazione. Prima, i contributi dovevano essere versati in modo continuativo e all’interno di una singola gestione previdenziale, con almeno 3 anni negli ultimi 5. Ora, invece, è possibile sommare i contributi versati in gestioni diverse — come quella dei lavoratori dipendenti (Fpld) e quella degli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) — senza vincoli temporali rigidi. In pratica, chi ha avuto una carriera lavorativa frammentata, passando da un lavoro dipendente a uno autonomo, potrà vedere finalmente riconosciuti tutti i contributi accumulati, anche se non consecutivi, per soddisfare il requisito minimo e accedere così alle prestazioni. Il messaggio Inpsinteressa: pensione di invalidità ordinaria, l’assegno ordinario di invalidità, la pensione indiretta in caso di decesso del lavoratore assicurato e le prestazioni per autonomi purché con contributi anche nel Fpld. Ad esempio, un lavoratore che ha versato 2 anni come dipendente e 3 anni come autonomo potrà ora sommare questi periodi per raggiungere i 5 anni richiesti. Inoltre, l’importo dell’assegno o della pensione potrà beneficiare dell’adeguamento al trattamento minimo Inps, assicurando una tutela economica più adeguata. Questa innovazione rende il sistema previdenziale più equo e inclusivo, rispondendo alle esigenze dei lavoratori con disabilità e carriere lavorative non lineari. Il cumulo libero dei contributi tra gestioni apre nuove opportunità a migliaia di cittadini, attivi o superstiti.