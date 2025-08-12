NAPOLI (rgl) – Una scena da brividi in piena Tangenziale, che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha fermato una donna di 65 anni sorpresa a percorrere contromano il tratto della A/56 tra Corso Malta e Capodimonte, sfidando il flusso di traffico e mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri automobilisti. L’allarme è scattato dopo una segnalazione del Centro Operativo Autostradale, che ha immediatamente attivato le pattuglie della Polizia Stradale di Napoli. L’intervento, tempestivo e coordinato, ha permesso di intercettare e bloccare il ciclomotore prima che accadesse l’irreparabile. Gli accertamenti hanno rivelato ulteriori irregolarità: il mezzo era privo sia di assicurazione che di revisione. Per la conducente, oltre allo spavento, sono arrivate le contestazioni previste dal Codice della Strada e il sequestro amministrativo dello scooter.