POGGIOMARINO (rgl) – Operazione della Guardia di Finanza a Poggiomarino, dove è stato sequestrato un capannone industriale abusivo di circa 200 metri quadrati, all’interno del quale si svolgeva un’attività illecita di produzione e stoccaggio di merce contraffatta e fuochi pirotecnici. Il blitz è stato eseguito dai militari del comando provinciale di Napoli, nell’ambito dei controlli economici del territorio condotti dal gruppo di Torre Annunziata. Seguendo un furgone sospetto in orario notturno, i finanzieri hanno individuato l’immobile, risultato non a norma, con un’ordinanza di demolizione pendente e allacciato abusivamente alla rete elettrica. Secondo i rilievi tecnici, la manomissione del contatore ha permesso un furto di energia pari a 399.600 Kwh, per un danno stimato di oltre 70.000 euro. Nel capannone erano presenti cinque lavoratori irregolari, tutti di nazionalità cinese, tra cui una persona priva del permesso di soggiorno. L’attività avveniva in assenza di qualsiasi tutela in materia di sicurezza, in condizioni precarie e senza alcuna autorizzazione. Durante la perquisizione sono stati sequestrati oltre 10.000 capi d’abbigliamento contraffatti, recanti marchi di griffe note, e 2.533 fuochi pirotecnici detenuti illegalmente. Il titolare dell’opificio, anch’egli di nazionalità cinese, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per una serie di reati, tra cui contraffazione, detenzione illecita di materiale esplosivo, sfruttamento dell’immigrazione clandestina, furto di energia elettrica, e violazioni ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre, è emerso che l’uomo non presentava dichiarazione dei redditi dal 2022.