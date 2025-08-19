NAPOLI (rgl) – Un buco nel muro, una corda rudimentale e la fuga nel cuore della notte. Non un film, ma quanto accaduto nel carcere di Poggioreale, a Napoli, dove due detenuti sono riusciti a evadere con un piano che richiama i metodi di un tempo. Una fuga durata poche ore: entrambi sono stati infatti catturati dalla Polizia penitenziaria nella stessa giornata. I protagonisti sono Mahrez Souki, 32 anni, algerino, e Kazem Mohmed Elokla, 23 anni, siriano, entrambi reclusi per rapina nel circuito di media sicurezza. Approfittando dell’oscurità e delle falle nei controlli, i due hanno praticato un foro nel muro della cella e si sono calati all’esterno con una corda improvvisata. L’allarme è scattato intorno alle 3 di notte. Le ricerche sono state immediate. Il primo a essere rintracciato è stato Elokla, bloccato a Mondragone, nel Casertano, dove poco dopo è stato catturato anche Souki. Determinante l’intervento della Polizia penitenziaria, alla quale sono arrivate le congratulazioni ufficiali del provveditore regionale delle carceri, Lucia Castellano. L’episodio ha riportato l’attenzione sulle condizioni critiche del penitenziario partenopeo, dove si contano 2.100 detenuti a fronte di una capienza di 1.300 posti. I sindacati della Polizia penitenziaria denunciano da tempo la carenza di organico, che rende difficile la gestione del carcere e i controlli di sicurezza. Una coincidenza singolare lega questa evasione a quella di Robert Lisowski, il polacco arrestato per omicidio che il 25 agosto 2019 fu il primo a fuggire da Poggioreale in oltre un secolo di storia della struttura. Anche in quel caso, la fuga avvenne calandosi con una corda fatta di lenzuola. Lisowski venne riacciuffato il giorno dopo, zoppicante e ferito, non lontano dal carcere. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per chiarire i dettagli dell’ultima evasione e accertare eventuali responsabilità interne. Nel frattempo, a Poggioreale resta l’eco amara di un istituto che, tra sovraffollamento e carenze di personale, continua a mostrare crepe non solo nei muri.

L’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), attraverso il segretario generale Leo Beneduci, ha sottolineato come l’evasione sia avvenuta “con il favore delle tenebre e approfittando della ridotta presenza di personale nel mese di agosto”. Beneduci ha parlato di un episodio “più che mai significativo delle condizioni in cui versa la stragrande maggioranza degli istituti penitenziari italiani”. Secondo il sindacalista, infatti, la carenza di organico si attesta mediamente al 30%, determinando “una progressiva e oggi incolmabile perdita dei requisiti di sicurezza e di funzionalità delle carceri”. Il leader dell’Osapp ha inoltre denunciato le “continue offese e aggressioni, spesso impunite, da parte della popolazione detenuta”, che hanno contribuito a “svilire il ruolo e le funzioni della Polizia penitenziaria”, creando disaffezione tra il personale e scoraggiando i nuovi ingressi nei concorsi pubblici, con defezioni tra il 20 e il 25%. “È ora che del disastro delle carceri ci si renda conto in maniera decisiva – ha concluso – andando oltre gli slogan elettorali e assumendo reali responsabilità da parte del Ministero della Giustizia e di un DAP da tempo lontano dalla realtà”.