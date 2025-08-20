AVELLINO (rgl) – Un’offerta troppo conveniente per essere vera. Così un giovane di Monteforte Irpino si è ritrovato vittima di una truffa online legata a una polizza assicurativa mai attivata. Credeva di aver trovato sul web un’occasione per assicurare la propria auto a condizioni vantaggiose, ma dietro la proposta si celava l’ennesimo raggiro. Dopo aver richiesto un preventivo, il ragazzo ha effettuato un bonifico di circa 450 euro convinto di stipulare una regolare polizza Rca Solo che, incassato il denaro, il finto “broker assicurativo” è sparito nel nulla, rendendosi irreperibile. Dopo giorni di attesa senza ricevere alcun documento, la vittima si è rivolta ai carabinieri. L’indagine avviata dalla stazione di Monteforte Irpino ha permesso di risalire al presunto responsabile: un 24enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine per reati analoghi, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Secondo gli investigatori, il sistema sfruttava pagine web “clonate” dalle piattaforme ufficiali di note compagnie assicurative. Questi siti, praticamente identici agli originali, riportavano falsi contatti telefonici con cui i truffatori raggiravano gli utenti, fornendo istruzioni dettagliate sul pagamento. Il comando provinciale dei carabinieri di Avellino invita i cittadini alla massima prudenza: verificare sempre che l’intermediario sia regolarmente autorizzato, diffidare delle richieste di pagamento tramite ricariche di carte prepagate o metodi non tracciabili, e controllare la reale emissione della polizza prima di versare qualsiasi somma.