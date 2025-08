POMIGLIANO D’ARCO (rgl) – Niente scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Il Consiglio comunale di Pomigliano d’Arco resta in carica. È quanto stabilito dal Ministero dell’Interno, che ha ufficialmente archiviato il procedimento avviato a dicembre 2024 dal Prefetto di Napoli. La decisione è stata firmata dal ministro Matteo Piantedosi e pubblicata il 5 agosto: “Gli elementi emersi non sono sufficienti per procedere allo scioglimento”, si legge nel decreto. La Commissione d’accesso, nominata su impulso della Prefettura, ha esaminato per mesi atti amministrativi, affidamenti e autorizzazioni, senza tuttavia rilevare collegamenti diretti o indiretti tra l’amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Russo e la criminalità organizzata. “Oggi è stato finalmente restituito l’onore e la dignità che la città di Pomigliano d’Arco merita”, ha commentato Russo. “La camorra non ha mai avuto cittadinanza in questo palazzo. E mai l’avrà”. Nel decreto viene comunque evidenziato che gli accertamenti hanno fatto emergere irregolarità amministrative e disfunzioni gestionali, sintomo di “una scarsa osservanza dei principi di buon andamento e correttezza”. Per questo il Ministero ha disposto l’adozione di linee guida correttive, che l’amministrazione comunale dovrà attuare sotto la vigilanza del Prefetto. Tra i correttivi richiesti: rafforzare i controlli antimafia negli affidamenti pubblici; tenere aggiornato l’albo fornitori; verificare l’operato del Suap in materia di autorizzazioni commerciali; rivedere le procedure assunzionali e le rotazioni nelle commissioni di gara; gestire in modo più trasparente i beni confiscati alla criminalità organizzata; potenziare i servizi di controllo urbanistico e di polizia locale. Il sindaco ha poi voluto rispondere alle accuse mosse nei mesi scorsi dalle opposizioni: “Nonostante il fango gettato da alcuni, la verità è emersa con chiarezza. Questo è un sigillo di legalità per la città. Le falsità vengono messe a tacere”.