Pompei, turista scozzese ruba pietre antiche: bloccato e denunciato

POMPEI (rgl) – Ha provato a portarsi a casa un pezzo di storia, ma la “caccia al souvenir” gli è costata una denuncia. Un turista scozzese di 51 anni è stato sorpreso con sei reperti – cinque pietre e un frammento di laterizio – sottratti illegalmente dal Parco Archeologico di Pompei. L’episodio è avvenuto in serata, nei pressi della basilica della città antica. Una guida turistica, mentre accompagnava un gruppo di visitatori tra le domus, ha notato l’uomo raccogliere frammenti dal pavimento e infilarli nello zaino. Senza esitazione, la guida ha allertato la direzione del Parco e il personale di vigilanza di piazza Esedra, fornendo una descrizione dettagliata del sospetto. Scattato l’allarme, la squadra di sicurezza ha avvisato i carabinieri del posto fisso Scavi, che hanno rintracciato il turista poco dopo, all’esterno del sito, nei pressi della stazione Eav di Villa dei Misteri. Nello zaino, i reperti sono stati trovati intatti e subito restituiti al Parco Archeologico. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato. “Complimenti e grazie alla guida turistica così attenta, ai nostri custodi, agli addetti alla vigilanza e all’Arma dei Carabinieri per questo intervento sinergico a tutela del patrimonio”, ha dichiarato il direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel.