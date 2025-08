NAPOLI (rgl) – La passione azzurra entra ufficialmente nella storia della filatelia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con Poste Italiane, ha emesso un francobollo commemorativo dedicato alla SSC Napoli, Campione d’Italia 2024-2025, all’interno della serie tematica “I valori sociali”. Un omaggio simbolico e collezionabile al quarto scudetto conquistato dalla squadra partenopea. Il francobollo, del valore di tariffa B (1,30 euro), è stato stampato in 400.005 esemplari singoli e in 150.000 foglietti (ognuno contenente 4 francobolli), per una tiratura totale di 600.000 pezzi. Realizzato su bozzetto a cura della SSC Napoli e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori, il francobollo mostra una scena iconica: due mani che sollevano la Coppa dello scudetto, circondate dal tifo festante degli spalti. A completare la grafica, il logo del club azzurro, lo scudetto tricolore, la scritta “SSC NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA” e l’indicazione dell’anno 2024-2025. Il francobollo è disponibile anche in un foglietto speciale, che racchiude quattro esemplari su sfondo di spalti gremiti, con al centro il logo SSC Napoli e il claim celebrativo “AG4IN”, chiaro riferimento al quarto tricolore nella storia del club. Completano il foglietto le scritte “Campioni d’Italia” e “2024-2025”. L’annullo speciale del primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’Ufficio Postale di Castel di Sangro. Inoltre, è stata realizzata una cartella filatelica contenente francobollo, foglietto, cartolina affrancata e annullata, busta primo giorno, tessera e bollettino illustrativo: un prodotto da collezione per tifosi e appassionati di filatelia. Tutti i prodotti saranno acquistabili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, negli “Spazio Filatelia” di varie città italiane – tra cui Napoli, Roma, Milano e Torino – e sul sito ufficiale www.filatelia.poste.it.