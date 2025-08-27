mercoledì, Agosto 27, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Pozzuoli, spari in strada: 38enne ferito al braccio da un uomo in moto

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

POZZUOLI (rgl) – Un colpo secco, il rombo di una moto e la paura che torna a scuotere Pozzuoli. È la scena che avrebbe visto protagonista, questa mattina, un 38enne rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco all’avambraccio sinistro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli, l’uomo sarebbe stato colpito in via Tiberio da uno sconosciuto in sella a una moto, poi fuggito a tutta velocità. Il ferito, trasportato all’ospedale locale, è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul posto, immediato l’intervento dei militari che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire dinamica e movente dell’agguato.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Condominio, vince il diritto del disabile: posto auto riservato per garantire quotidianità
Next article
Montecorvino Rovella piange Tina: oggi i funerali della 47enne uccisa dall’ex compagno
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com