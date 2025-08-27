POZZUOLI (rgl) – Un colpo secco, il rombo di una moto e la paura che torna a scuotere Pozzuoli. È la scena che avrebbe visto protagonista, questa mattina, un 38enne rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco all’avambraccio sinistro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli, l’uomo sarebbe stato colpito in via Tiberio da uno sconosciuto in sella a una moto, poi fuggito a tutta velocità. Il ferito, trasportato all’ospedale locale, è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul posto, immediato l’intervento dei militari che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire dinamica e movente dell’agguato.