SALERNO (rgl) – Si è conclusa in una villetta di campagna a Pontecagnano la latitanza di un 17enne evaso lo scorso giugno dall’Istituto Penale Minorile di Bari. Il giovane, già condannato per l’omicidio e la soppressione del cadavere di Gennaro Ramondino, avvenuti a Pianura nel settembre 2024, era considerato soggetto di elevata pericolosità sociale. L’operazione, coordinata dalla Procura per i Minorenni di Napoli e condotta dalla Squadra Mobile partenopea con il supporto del Servizio Centrale Operativo e della Mobile di Salerno, è stata il frutto di un’indagine complessa che ha permesso di ricostruire la rete di appoggi del fuggiasco e di localizzarlo nel salernitano. Gli agenti hanno fatto irruzione nel pomeriggio di ieri nella villetta dove il ragazzo si nascondeva. Con lui un 33enne che gli garantiva ospitalità e supporto logistico: per lui sono scattate le manette con l’accusa di favoreggiamento personale e possesso di documenti falsi, rinvenuti all’interno dell’abitazione. Durante la perquisizione, sotto il letto utilizzato dal minore, è stata trovata una pistola con matricola abrasa e relativo munizionamento, ulteriore conferma della pericolosità del ragazzo. Al termine delle operazioni, il 17enne è stato trasferito in un istituto penale minorile, ponendo fine a una fuga che durava da oltre due mesi.