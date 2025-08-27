QUARTO (rgl) – Un colpo di scena che scuote la comunità di Quarto. Un ragazzo di appena 15 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pozzuoli con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe lui il responsabile del ferimento di un 18enne, raggiunto da 8 coltellate all’addome, alla schiena e all’interno coscia, lungo corso Italia, cuore pulsante della cittadina flegrea. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in dieci giorni. Un episodio che, solo per fortuna, non si è trasformato in tragedia. Il 15enne, finito in manette, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. Nel frattempo i carabinieri continuano le indagini per ricostruire le motivazioni e i contorni esatti dell’aggressione. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, pare che alcuni amici della vittima fossero seduti sullo scooter del 15enne. Il minore avrebbe chiesto loro di spostarsi e da lì sarebbe nata una discussione, poi finita nel sangue.