TORRE ANNUNZIATA (rgl) – Momenti di paura, ieri mattina, a bordo di un convoglio della Circumvesuviana in arrivo alla stazione di Torre Annunziata. Un uomo armato di coltello ha rapinato quattro giovani, sottraendo loro denaro e un orologio, prima di essere bloccato dagli agenti della Polizia di Stato. Il protagonista della vicenda è un 40enne di Torre del Greco, con precedenti di polizia, tratto in arresto per rapina e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale. I poliziotti dei commissariati di Torre Annunziata e Pompei, intervenuti dopo la segnalazione, lo hanno individuato e fermato appena sceso dal treno. Nelle sue tasche sono stati trovati un coltello con lama di 5 centimetri, 205 euro in contanti, un orologio e circa 12 grammi di hashish. Pochi istanti dopo, quattro ragazzi si sono avvicinati agli agenti indicando l’uomo come autore della rapina: sotto la minaccia dell’arma, erano stati costretti a consegnargli denaro e l’orologio, poi recuperati e restituiti ai legittimi proprietari. Il 40enne è stato arrestato.