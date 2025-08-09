MADDALONI (rgl) – Dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale il 43enne di Maddaloni arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia locale. I militari sono intervenuti in piazza Generale Ferrara a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 per una violenta rissa tra più persone. Giunti sul posto, hanno trovato almeno tre soggetti coinvolti, tra cui un uomo in evidente stato di agitazione e aggressività. Nel tentativo di eludere l’identificazione, il 43enne ha sferrato un violento pugno al cofano anteriore di un’ambulanza del servizio 118, giunta per soccorrere un ferito lieve, e ha poi tentato di aggredire fisicamente i carabinieri. Nonostante la forte resistenza opposta, i militari sono riusciti a bloccarlo e condurlo in caserma. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudizio avverrà con rito direttissimo.