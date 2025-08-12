ROCCARAINOLA (Nello Lauro) – E’ stata una notte rossa di fiamme e vento, quella appena trascorsa a Roccarainola.

L’incendio partito ieri mattina nel Casertano non ha conosciuto tregua: sospinto dalle raffiche notturne, ha divorato ettari di macchia mediterranea, minacciando uno dei vivai più importanti della Campania. A colpire, oltre alla violenza del fuoco, è l’assenza del supporto aereo promesso la sera precedente e la scarsa presenza di vigili del fuoco e rappresentanti istituzionali.

Sul fronte, a resistere, restano soprattutto i volontari, impegnati da ore in una lotta disperata. Ma il loro compito è reso ancora più difficile dal moltiplicarsi degli incendi in tutta la regione: dal Casertano al Vesuvio, il fuoco sembra non lasciare respiro. La situazione è grave e peggiora di minuto in minuto, mentre la foresta demaniale di Roccarainola continua a bruciare sotto un cielo annerito di fumo.