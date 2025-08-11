ROCCARAINOLA (Nello Lauro) – Un muro di fumo e fiamme avanza senza tregua nella foresta demaniale di Roccarainola. L’incendio, divampato poco prima di mezzogiorno nel versante casertano, ha poi raggiunto e avvolto anche il vivaio, spingendosi rapidamente verso ampie porzioni della foresta. Le alte temperature e il vento teso stanno alimentando un rogo che minaccia di cancellare in poche ore un tesoro ambientale. Il vivaio, considerato il cuore verde del territorio, è un centro strategico per la riforestazione e la salvaguardia della biodiversità locale. Al suo interno vengono coltivate specie arboree preziose, destinate a ripopolare le aree boschive della Campania. Sul posto sono impegnate senza sosta le squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e numerosi volontari, che stanno lavorando con mezzi a terra e supporto aereo per circoscrivere il fronte delle fiamme. Nonostante gli sforzi, il fumo è visibile a chilometri di distanza, segno della gravità del rogo con la cenere che ha raggiunto anche i paesi vicini come Cicciano. La comunità locale si sta mobilitando rispondendo ai preoccupati e accorati appelli delle associazioni cittadine che invitano chiunque possa a unirsi alle operazioni di supporto logistico e di assistenza ai soccorritori visto che molti dei mezzi regionali sono impegnati nello spegnimento del rogo sul Vesuvio. “È un momento drammatico – spiegano i rappresentati delle associazioni – ma siamo determinati a difendere questo patrimonio naturale con ogni mezzo possibile”.