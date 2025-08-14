ROCCARAINOLA (Nello Lauro) – Il crepitio del fuoco non conosce silenzio. Per due giorni e una notte davvero difficile, la foresta demaniale di Roccarainola è stata avvolta da un bagliore rosso che nulla aveva di poetico. Le fiamme hanno corso veloci, divorando cerri e piante della macchia mediterranea, cancellando in poche ore ciò che la natura ha pazientemente costruito in decenni.

Nella località di Costa Grande, un vivaio simbolo di rinascita, cento ettari sono scomparsi sotto una coltre di cenere. Sul monte Fellino, il bilancio è ancora più amaro: altri 175 ettari ridotti in un deserto grigio.

Quella notte, il cielo non ha mandato aiuti: elicotteri e canadair erano già impegnati sull’emergenza del Vesuvio e in altre zone della Campania. A terra, però, nessuno si è arreso. Forestali, vigili del fuoco, idraulici, volontari di ogni età – soprattutto ragazzi, molti arrivati anche dai paesi vicini – hanno preso in mano pale, tubi, pompe, e ci hanno messo le mani, il sudore, il coraggio.

Non c’erano grandi coordinamenti comunali e sovracomunali, i Centri Operativi in molti paesi non esistono, i mezzi erano pochi. Ma c’era la forza di una comunità, la rabbia di chi vede bruciare casa propria e la consapevolezza che, se si perde la foresta, si perde un pezzo di sé.

E così, per la prima volta dopo anni, la “Foresta dei Sogni” – che a Ferragosto accoglieva visitatori da tutta la Campania con i suoi sentieri ombrosi e le aree di sosta immerse nel verde – resterà chiusa. L’incendio ha portato via non solo alberi e habitat, ma anche uno dei momenti più attesi dell’estate.

Le associazioni, i cittadini e le istituzioni locali hanno espresso profonda gratitudine verso chi, senza esitazione, ha risposto all’appello: “La più grande risposta ai distruttori delle nostre foreste l’hanno data i giovani. Hanno mostrato coraggio, responsabilità e amore per il territorio”.

Il paesaggio ora è ferito, ma in mezzo alla cenere restano volti anneriti dalla fuliggine e occhi che non si sono piegati. Finché ci saranno sentinelle così, la foresta non sarà mai davvero sola.