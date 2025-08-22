venerdì, Agosto 22, 2025
Ruba in negozio e aggredisce il titolare con un tirapugni: arrestato 17enne

AFRAGOLA (rgl) – È entrato in un negozio per fare acquisti, ma la sua visita si è trasformata in una violenta aggressione. Un 17enne di Caivano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella serata di martedì dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria. L’episodio è avvenuto ad Afragola, in via Giuseppe Galliano, all’interno di un esercizio commerciale. Secondo quanto ricostruito, il giovane, dopo aver richiesto della merce, ne avrebbe nascosta altra all’interno del proprio marsupio. Al momento di pagare, il titolare del negozio lo ha invitato a saldare anche gli articoli occultati, ma il ragazzo ha reagito con violenza: prima con insulti, poi colpendo il commerciante con un tirapugni per garantirsi la fuga. La segnalazione è giunta immediatamente alla Sala Operativa del commissariato di Afragola. Sul posto sono intervenuti i poliziotti, che hanno raggiunto e bloccato il 17enne poco dopo l’aggressione, traendolo in arresto.

