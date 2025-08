NAPOLI (rgl) – Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per furto un 30enne di origine senegalese, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. L’arresto è avvenuto in corso Arnaldo Lucci, nel cuore di Napoli, dove una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva appena sottratto un portafogli dal tavolino di un bar, approfittando di un momento di distrazione della vittima, per poi darsi rapidamente alla fuga. Una dinamica fulminea ma non passata inosservata a un cittadino presente in zona, che ha immediatamente allertato la polizia e fornito una descrizione precisa del responsabile. I poliziotti, giunti sul posto in pochi minuti, sono stati avvicinati dal testimone, che ha indicato il ladro mentre tentava di allontanarsi cercando di confondersi tra i passanti. L’uomo è stato prontamente individuato, raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Durante la perquisizione, è stato ritrovato in suo possesso il portafogli rubato, che è stato restituito al legittimo proprietario. Per il 30enne sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato.