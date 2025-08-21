CASERTA (rgl) – Un colpo studiato nei dettagli, mosse sincronizzate come in un film, cappellini calati sul volto e ruoli ben definiti: uno di vedetta, l’altro pronto a saltare in sella. I due ladri, entrambi cittadini marocchini di 36 e 32 anni senza fissa dimora in Italia, avevano scelto come obiettivo una bici elettrica parcheggiata all’esterno di un ristorante a Curti, nel Casertano. Valore del mezzo: circa 800 euro. Erano le 21 quando i due hanno messo in atto il piano. La scena, però, non è sfuggita ai carabinieri della Stazione di San Prisco, in transito lungo la via Appia per un servizio di controllo del territorio. Insospettiti dai movimenti dei due uomini, i militari li hanno seguiti a distanza. In pochi istanti la bici è stata rubata: il conducente è scappato a tutta velocità verso via Roma, imboccando poi via Dante Alighieri e via Marconi, mentre la “vedetta” proseguiva a piedi. La fuga è durata poco: entrambi sono stati bloccati dai carabinieri, uno in sella alla bici e l’altro dopo un tentativo di corsa disperata. La scena non è passata inosservata: all’esterno del ristorante i clienti hanno assistito increduli al trambusto, mentre la vittima, che stava cenando con amici, ha potuto riabbracciare il suo mezzo pochi minuti dopo grazie ai militari. Dopo la denuncia, i due arrestati sono stati accompagnati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.