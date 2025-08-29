AFRAGOLA (rgl) – Un gesto sospetto, un rapido scambio di mano e poi l’intervento fulmineo della Polizia. Così è finita la libertà di un 22enne di Afragola, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso dagli agenti del commissariato locale in via Romolo Murro mentre cedeva una dose di stupefacente a un acquirente. Il giovane, bloccato sul posto, è stato trovato con 6 involucri di cocaina e 35 euro in contanti, ritenuti provento della cessione appena avvenuta. L’acquirente, invece, è riuscito a dileguarsi. Le indagini non si sono fermate lì: la perquisizione estesa all’abitazione del 22enne ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito di droga. Nascosti con cura, gli agenti hanno rinvenuto 49 involucri di cocaina, 37 di hashish, 81 di marijuana, oltre a 405 euro in contanti, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.