ACERRA (rgl) – Una tragedia che spezza una giovane vita e lascia una comunità nel dolore. Ieri mattina, lungo la SP ex162 NC (asse mediano) al chilometro 22+100, Giuseppe Di Micco, 26 anni, originario di Acerra, ha perso il controllo della sua auto andando a schiantarsi contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ragazzo d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli. Nonostante i tentativi dei medici, le gravi lesioni riportate nell’impatto non gli hanno lasciato scampo: in tarda serata il cuore del giovane ha cessato di battere. La salma è stata restituita ai familiari, che piangono la perdita improvvisa di un ragazzo di appena 26 anni. Intanto, le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e capire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo.