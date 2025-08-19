CASERTA (rgl) – Schianto “spettacolare” questa mattina sulla provinciale 333, nel comune di Santa Maria la Fossa, dove due auto, dopo l’impatto, sono finite l’una sopra l’altra in mezzo alla carreggiata. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:45. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, provenienti dal distaccamento di Aversa, insieme al personale del 118. I soccorritori hanno prestato assistenza ai due feriti, rimasti incastrati nelle vetture, prima di procedere alla messa in sicurezza dell’area. Una volta stabilizzati i conducenti, le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli per consentirne il recupero e lo sgombero della sede stradale, rimasta temporaneamente bloccata. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.