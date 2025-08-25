LETTERE (rgl) – Sono stati gli occhi elettronici dell’elicottero dei carabinieri a scovare dall’alto ciò che la fitta vegetazione dei Monti Lattari cercava di nascondere: una maxi piantagione di cannabis. Tra i sentieri impervi che si sviluppano da via Veragna di Porzio, nel territorio del comune di Lettere, si estendevano due piazzole coltivate con decine di piante ormai giunte a piena maturazione. Guidati dalle indicazioni degli elicotteristi del nucleo di Pontecagnano, i militari della compagnia di Castellammare di Stabia sono riusciti a raggiungere l’area, nonostante il percorso particolarmente difficile. Davanti ai loro occhi, piante alte fino a 280 centimetri, pronte per essere raccolte e immesse sul mercato dello spaccio. In totale, 98 fusti di cannabis sono stati sequestrati e distrutti direttamente sul posto, infliggendo un duro colpo alla filiera della produzione di stupefacenti nella zona dei Lattari. Gli accertamenti proseguono per risalire ai responsabili della coltivazione.