NAPOLI (rgl) – Zaini in spalla, quaderni nuovi e campanella pronta a suonare.

In Campania è ormai tutto definito per l’avvio del nuovo anno scolastico: gli studenti torneranno in aula lunedì 15 settembre 2025, con la fine delle lezioni fissata per sabato 6 giugno 2026. Saranno 203 i giorni di scuola previsti dal calendario regionale, ridotti a 202 qualora la festività del santo patrono locale cada in periodo didattico. Per i più piccoli delle scuole dell’infanzia, invece, le attività proseguiranno fino al 30 giugno 2026, garantendo una presenza educativa più lunga e continua. Il calendario stabilisce con precisione le principali chiusure:

Sabato 1° novembre 2025 (Tutti i Santi)

Lunedì 8 dicembre 2025 (Immacolata Concezione)

Martedì 23 dicembre 2025 – Martedì 6 gennaio 2026 (vacanze natalizie)

Lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2026 (Carnevale)

Da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2026 (vacanze pasquali)

Sabato 25 aprile 2026 (Festa della Liberazione)

Venerdì 1° maggio 2026 (Festa dei Lavoratori)

Martedì 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica)

A queste si aggiunge, come da tradizione, la festività del santo patrono del comune in cui ha sede la scuola.