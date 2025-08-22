ROMA (rgl) – Stop ai cellulari in classe, voto in condotta decisivo per la promozione, maturità rinnovata e programmi scolastici in arrivo: la scuola italiana cambia volto. A poche settimane dal suono della prima campanella, il nuovo anno scolastico si apre con una serie di novità che segneranno profondamente la vita di studenti e insegnanti. La stretta più immediata riguarda l’uso del cellulare: da settembre i telefonini saranno banditi durante le lezioni non solo alle elementari e alle medie, ma anche nelle scuole superiori. Una circolare del Ministero dell’Istruzione ha infatti esteso il divieto a tutti gli istituti, vietando l’utilizzo dei dispositivi in orario scolastico e durante le attività didattiche.

Cambia anche il voto in condotta, che torna a contare davvero. Alle medie sarà espresso in decimi e farà media, mentre alle superiori diventerà determinante per la promozione: con un 5 si verrà bocciati, con un 6 sarà obbligatoria una prova di recupero incentrata sui valori di cittadinanza. Inoltre, il comportamento peserà sull’attribuzione dei crediti per l’esame di maturità: il punteggio massimo sarà concesso solo a chi avrà ottenuto almeno 9 in condotta. Nuove regole anche per le sospensioni: fino a due giorni, gli studenti dovranno affrontare attività di riflessione sui comportamenti scorretti; oltre i due giorni, scatteranno impegni di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate.

Novità importanti riguardano anche l’esame di maturità: il colloquio orale diventa multidisciplinare e punta a valutare le competenze acquisite in tutto il percorso. Chi rifiuterà di sostenerlo, come avvenuto in alcuni casi lo scorso anno, sarà automaticamente bocciato. La prima prova scritta di italiano resta invariata, mentre la seconda, specifica per indirizzo, potrà subire modifiche. Guardando al futuro, dal 2026-2027 arriveranno i nuovi programmi per elementari e medie, con l’obiettivo di aggiornare i contenuti didattici alle esigenze della società contemporanea. Infine, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato una misura che riguarda anche i docenti: nei futuri progetti di edilizia residenziale sociale saranno previsti alloggi a prezzi calmierati per chi lavora nella scuola e si trasferisce per motivi di lavoro.